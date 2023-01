UFFICIALE - Samp, un’assenza per Stankovic verso il Napoli: out un difensore per squalifica

Pessime notizie per la Sampdoria, che dovrà fare a meno di Bruno Amione in occasione del match contro il Napoli

Pessime notizie per la Sampdoria, che dovrà fare a meno di Bruno Amione in occasione del match contro il Napoli del prossimo 8 gennaio. Il difensore argentino è stato ammonito durante la sfida del Mapei Stadium con il Sassuolo. In quanto diffidato, Amione sarà squalificato per un turno dal Giudice Sportivo di Serie A e tornerà a disposizione del tecnico Dejan Stankovic per gli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Fiorentina.