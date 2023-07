UFFICIALE - Serie A, confermati spareggi per Scudetto e salvezza. Ma c'è una novità

Il Consiglio Federale ha approvato, su richiesta della Lega Serie A, gli spareggi scudetto e salvezza anche nella prossima stagione.

TuttoNapoli.net

© foto di TuttoSalernitana.com

Il Consiglio Federale ha approvato, su richiesta della Lega Serie A, gli spareggi scudetto e salvezza anche nella prossima stagione. Questo il comunicato diramato dalla FIGC sul proprio sito ufficiale: "Su proposta della Lega Serie A, il Consiglio ha approvato la deroga con la definizione dello spareggio per l’eventuale assegnazione dello Scudetto e per la retrocessione in Serie B secondo le seguenti modalità: in caso di parità di punteggio tra due squadre, il titolo sportivo di Campione d’Italia (1° posto) è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una gara unica in casa della società meglio classificata secondo i criteri della classifica avulsa ovvero nella sede della finale di Coppa Italia nel caso in cui sussistano divieti delle Autorità preposte all’ordine pubblico; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari non si procederà ai tempi supplementari e lo spareggio sarà aggiudicato direttamente con l’esecuzione dei tiri di rigore con le modalità stabilite dalle regole 7 e 10 delle ‘Regole del Giuoco’ e ‘Decisioni Ufficiali’.

In caso di parità di punteggio tra le squadre posizionate al 17° e al 18° posto, la squadra che si aggiudica la permanenza nel Campionato di Serie A è determinata mediante spareggio da effettuarsi sulla base di due gare di andata e ritorno; la squadra meglio classificata secondo i criteri della Classifica avulsa, disputerà la gara di ritorno ‘in casa’; si aggiudicherà lo spareggio la squadra che avrà realizzato, nelle due partite, il maggior numero di reti; in caso di parità di reti, non si procederà ai tempi supplementari e lo spareggio sarà aggiudicato direttamente con l’esecuzione dei tiri di rigore con le modalità stabilite dalle regole 7 e 10 delle ‘Regole del Giuoco’ e ‘Decisioni Ufficiali’; in caso di parità di punteggio tra più di due squadre, al fine di individuare le due di esse che effettueranno lo spareggio per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia o per la permanenza nel Campionato di Serie A, nonché per determinare tutte le altre posizioni di classifica, si procederà alla compilazione della c.d. ‘classifica avulsa’ secondo i criteri qui di seguito indicati: dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre della c.d. ‘classifica avulsa’; della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri; della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; del sorteggio. È stato anche approvato l’azzeramento delle ammonizioni dopo la prima fase della prossima Coppa Italia".