UFFICIALE - Setti cede le quote del Mantova: ora solo ADL è multiproprietario

© foto di www.imagephotoagency.it

Adesso è ufficiale, Maurizio Setti ha ceduto le sue quote nella società Mantova, lasciando così nei fatti la proprietà del club lombardo (che il presidente dell'Hellas Verona gestiva in multiproprietà) a Filippo Piccoli, patron di Synergy che è già main sponsor dei gialloblù, che aggiunge un ulteriore 46,5% alle sue quote arrivando al 93% complessivo.

Ecco il comunicato ufficiale diramato in queste ore dal Mantova: “Mantova 1911 comunica che in data odierna e’ stata formalizzata l’acquisizione da parte del Presidente Sig. Filippo Piccoli delle quote, pari al 46,5%, precedentemente detenute dal Sig. Maurizio Setti. Attraverso l’operazione citata, il Presidente Sig. Filippo Piccoli diventa socio di maggioranza di Mantova 1911 con il 93% delle quote. Contestualmente alla formalizzazione del passaggio di quote, i Sigg. Maurizio Setti e Gianluca Garzon hanno rassegnato le rispettive dimissioni dal consiglio di Mantova 1911. Mantova 1911 ringrazia i Sigg. Maurizio Setti e Gianluca Garzon per l’impegno profuso nell’interesse della causa biancorossa. I dettagli dell’operazione verranno resi noti dal Presidente Sig. Filippo Piccoli nel corso di una conferenza convocata per questo pomeriggio alle ore 18.00 nella sala stampa dello stadio Martelli”.

Questo fa seguito dunque alla cessione della Salernitana operata da Claudio Lotito della Lazio tra il dicembre 2021 e il gennaio 2022 in favore del nuovo patron Danilo Iervolino, in Serie A rimane così come unico esempio di multiproprietà ancora attiva quello tra Napoli e Bari, sotto l'egida della famiglia De Laurentiis.