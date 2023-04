UFFICIALE - Settore ospiti aperto per il derby ai salernitani! In migliaia in fila per il biglietto, i dettagli

Sono oltre mille i tifosi in fila per l'acquisto dei tagliandi del settore ospiti per Napoli-Salernitana

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Sono oltre mille i tifosi in fila per l'acquisto dei tagliandi del settore ospiti per Napoli-Salernitana. Come si legge su Ticketone, "l'acquisto nei settori ordinari non è consentito ai residenti nella provincia di Salerno, ad esclusione dei possessori di Fidelity Card SSC Napoli. L'acquisto nel settore ospiti è consentito solo ai possessori di Fidelity Card della Salernitana non residenti nella provincia di Salerno. L'acquisto nel settore ospiti non è consentito ai residenti nella provincia di Salerno. La vendita del settore ospiti termina alle ore 19:00 del 28/04/2023".