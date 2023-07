UFFICIALE - Si ferma anche Elmas: il bollettino della SSCNapoli nel pre-partita

Un altro infortunato per il Napoli nel ritiro di Castel di Sangro.

Un altro infortunato per il Napoli nel ritiro di Castel di Sangro. Il club azzurro ha comunicato, tramite Twitter, l'infortunio di Eljif Elmas. Il macedone non prenderà parte all'amichevole contro l'Hatayspor per un affaticamento alla coscia.