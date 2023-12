UFFICIALE - Si ferma anche Gollini: problema alla caviglia per il portiere

A comunicare l'infortunio del portiere è stato il club azzurro attraverso una nota ufficiale.

