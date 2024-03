UFFICIALE - Si ferma Politano: assente alla ripresa degli allenamenti, il motivo

Dopo tre giorni di riposo, questo giovedì mattina il Napoli è tornato ad allenarsi a Castel Volturno, ovviamente senza i calciatori impegnati in nazionale

Dopo tre giorni di riposo, questo giovedì mattina il Napoli è tornato ad allenarsi a Castel Volturno, ovviamente senza i calciatori impegnati nelle rispettive nazionali. Alla ripresa, però, non era presente Matteo Politano, escluso tra l'altro un po' a sorpresa dai convocati di Luciano Spalletti per le due amichevoli dell'Italia.

Come annunciato dalla società partenopea nel consueto report da Castel Volturno, l'esterno offensivo azzurro non si è allenato a causa di una sindrome influenzale. Di seguito lo stralcio del comunicato a lui dedicato: "Politano non si è allenato per una sindrome influenzale".