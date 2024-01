UFFICIALE - Spalletti vince la Panchina d'Oro: "Ringrazio tutta la città di Napoli per l'aiuto"

Luciano Spalletti vince la "Panchina d'Oro". A Coverciano si è tenuta la cerimonia per l'assegnazione del premio per gli allenatori

Luciano Spalletti vince la "Panchina d'Oro". A Coverciano si è tenuta la cerimonia per l'assegnazione del premio per gli allenatori e per quanto fatto nel 2022/23 con il Napoli l'attuale c.t. dell'Italia stravince. 61 allenatori votanti. Terzo posto con tre voti Stefano Pioli del Milan, secondo posto con sei voti Simone Inzaghi dell'Inter. Primo posto l'ex allenatore del Napoli e ora commissario tecnico dell'Italia Luciano Spalletti con 42 voti -

"Ringrazio tutti, innanzitutto i miei calciatori del Napoli e i miei collaboratori. Il direttore Giuntoli, tutta la città di Napoli che ha contribuito in maniera massiccia a vincere questo premio. Poi voglio ringraziare tutti voi dai quali ho imparato tantissime cose. Sono partito dal basso, con mio fratello che mi portava la borsa e la scambiavo coi libri di scuola, e ora sono in paradiso e alleno la Nazionale. Anche in un momento abbastanza difficile per il calcio italiano, ci sono sulle panchine allenatori di grandissimo livello. Lo scorso anno tre squadre italiane sono arrivate alle finale europee e questo è la conferma dell'alto livello che c'è. Ricevere la Panchina d'Oro da colleghi di questo livello vuol dire ricevere la stima da allenatori tra i più bravi del mondo. E' il miglior premio che potessi ricevere e che auguro a tutti di ricevere. Questo premio mi impone di essere un allenatore migliore in futuro", ha detto Spalletti dal palco.