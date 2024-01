UFFICIALE - Squalificati Supercoppa: un turno di stop per Simeone e Barella

Una giornata di squalifica a Giovanni Simeone del Napoli ed una Niccolo' Barella dell'Inter: lo ha deciso il giudice sportoivo

