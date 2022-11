UFFICIALE - Stadio Maradona, emessi 17 Daspo per traffico di stupefacenti, rapina e porto d'armi

Il Questore di Napoli ha adottato provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO) per 17 tifosi azzurri.

Il Questore di Napoli ha adottato provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO), della durata di un anno, nei confronti di due tifosi napoletani di 18 e 20 anni che, poco prima dell’inizio dell’incontro di calcio Napoli-Monza, disputato lo scorso 21 agosto presso lo stadio Maradona, avevano scavalcato più volte dal settore inferiore della Curva B a quello superiore e, per tale motivo, erano stati denunciati per scavalcamento in occasione di manifestazioni sportive.

Un altro provvedimento, della stessa durata, è stato irrogato ad un 21enne napoletano che, con riferimento all’incontro di calcio Napoli-Ajax disputato lo scorso 12 ottobre, era stato denunciato per scavalcamento dal settore inferiore a quello superiore della Curva A.

Ancora, altri 6 Daspo, per periodi da uno a cinque anni, sono stati emessi nei confronti di altrettante persone, tra i 29 e 46 anni, quattro delle quali condannate per violazioni in materia di stupefacenti, una per associazione per delinquere, rapina e ricettazione ed un’altra per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Altri otto provvedimenti, per periodi dai 4 ai 7 anni, sono stati emessi nei confronti di altrettante persone, tra i 26 e i 41 anni, in quanto, in occasione di una manifestazione svoltasi a Napoli il 23 ottobre 2020 contro le misure di contenimento della pandemia da Covid-19, si erano resi responsabili di gravi disordini venendo denunciati per vari reati aggravati dalla finalità terroristica e dal metodo mafioso.

Infine, in esito all’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti presso lo stadio “Maradona”, in riferimento all’incontro Napoli-Ajax sono state denunciate 30 persone, di cui 7 minorenni, per scavalcamento dal settore inferiore a quello superiore delle curve A e B, mentre in relazione all’incontro Napoli-Bologna, disputato il 16 ottobre scorso, ne sono state denunciate altre cinque per scavalcamento dal settore inferiore a quello superiore della curva B; nei confronti di tutti costoro è stata avviata la procedura finalizzata all'emissione del Daspo.