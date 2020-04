UFFICIALE - Stagione finita in Belgio: cristallizzata la classifica, il Brugge è campione

La Federazione belga, tramite un comunicato, ha preso una decisione forte in merito alla Jupiler Pro League, il massimo campionato di calcio belga. In particolare, si legge in un comunicato, si è deciso che il campionato non potrà riprendere in tempi accettabili e che quindi la classifica finale è e sarà quella attuale. Una decisione, quindi, che assegna il titolo al Club Brugge, squadra in testa al torneo con 15 punti di vantaggio sul Gent.