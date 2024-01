UFFICIALE - Stop per Gaetano: il centrocampista non si è allenato in gruppo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Gianluca Gaetano non si è allenato con il resto del gruppo oggi, a tre giorni dalla partita contro il Torino. Come comunicato dal club azzurro nel consueto report da Castel Volturno, il centrocampista classe 2000 ha svolto lavoro personalizzato in campo, senza però specificarne il motivo.

"La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con riscaldamento e seduta tattica. Di seguito il gruppo ha disputato una partita in famiglia a campo intero. Politano ha svolto parte di allenamento personalizzato in campo e parte col gruppo. Lavoro personalizzato in campo per Gaetano", si legge nel report.