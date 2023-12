UFFICIALE - Supercoppa, 40 medaglie d'oro per i vincitori: i premi da assegnare

La Lega Serie A ha pubblicato il regolamento e il calendario ufficiali della nuova edizione della Supercoppa italiana

TuttoNapoli.net

La Lega Serie A ha pubblicato il regolamento e il calendario ufficiali della nuova edizione della Supercoppa italiana, che si disputerà in Arabia Saudita tra il 18 e il 22 gennaio con il nuovo format Final Four. Quattro le partecipanti: Napoli, Lazio, Inter e Fiorentina.

Per quanto riguarda i premi, alla società vincitrice verranno assegnati:

la riproduzione in argento del Trofeo EA SPORTS FC Supercup 2023/2024 e, in custodia, per la stagione sportiva 2023/2024 il trofeo originale “EA SPORTS FC Supercup”;

40 medaglie d’oro destinate ai calciatori e ai tecnici della squadra.

Alla Società seconda classificata verranno assegnate invece:

40 medaglie d’argento destinate ai calciatori e ai tecnici della squadra.