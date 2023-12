UFFICIALE - Supercoppa, addio ai supplementari: il regolamento del nuovo format

Con il nuovo format della Final Four verranno anche aboliti i tempi supplementari, come si legge nella nota ufficiale della Lega.

TuttoNapoli.net

La Lega Serie A ha pubblicato il regolamento e il calendario ufficiali della nuova edizione della Supercoppa italiana, che si disputerà in Arabia Saudita tra il 18 e il 22 gennaio.

Con il nuovo format della Final Four verranno anche aboliti i tempi supplementari, come si legge nella nota ufficiale della Lega: "La Competizione prevede la disputa di 3 gare (due Semifinali e la Finale) in tre giorni di gara. Se, al termine dei 90 minuti regolamentari, il risultato sarà in parità, l’arbitro provvederà a far battere i tiri di rigore, con le modalità previste dal 'Regolamento del Giuoco del Calcio' al paragrafo: “Procedure per determinare la squadra vincente di una gara” (non è prevista la disputa dei tempi supplementari)".

Di seguito il tabellone della competizione.

Semifinale A: Napoli-Fiorentina, 18 gennaio 2024 ore 20.00 italiane, presso “Al-Awwal Park Stadium” – Riad;

Semifinale B: Inter-Lazio, 19 gennaio 2024 ore 20.00 italiane, presso “Al-Awwal Park Stadium” – Riad;

Finale: vincitrice Semifinale A-vincitrice Semifinale B, 22 gennaio 2024 ore 20.00 italiane, presso “Al-Awwal Park Stadium” – Riad.