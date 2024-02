UFFICIALE - Torino, Lovato ko contro la Roma: salta il Napoli?

Matteo Lovato è stato costretto al cambio al 14' della partita dell'Olimpico contro la Roma

Matteo Lovato è stato costretto al cambio al 14' della partita dell'Olimpico contro la Roma. Il difensore del Torino si è infortunato e ha dovuto lasciare il campo nel primo tempo. Al suo posto è entrato Saba Sazonov, che ha poi causato anche il calcio di rigore su Azmoun del momentaneo 1-0 di Dybala.

Di seguito il report medico dei granata sulle condizioni dell'italiano ex Salernitana: "Gli accertamenti strumentali eseguiti su Matteo Lovato hanno evidenziato un trauma elongativo a livello del muscolo soleo della gamba sinistra. La prognosi verrà stabilita in base all’evoluzione clinica". Il giocatore rischia così di saltare la sfida al Napoli in programma venerdì 8 marzo.