UFFICIALE - Udinese-Napoli al Maradona, tantissimi tagliandi già staccati: parte la vendita libera

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Procede a gonfie vele la vendita de biglietti per l'evento di Udinese-Napoli trasmesso al Maradona, con i tifosi azzurri che potranno assistere alla gara attraverso dei maxischermi posizionati a bordo del perimetro di gioco. Questa la comunicazione della SSCNapoli attraverso Twitter: "Siete già in tantissimi giovedì al Maradona! Per questo la prelazione per gli abbonati sul proprio posto proseguirà fino a domani alle 10:00 e da ora è attiva anche la vendita libera".