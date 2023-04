UFFICIALE - Verona, i convocati per il Napoli: out Lazovic e Doig!

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2023

Il tecnico del Verona Marco Zaffaroni ha convocato 22 giocatori per la sfida di domani contro il Napoli. Non ce la fa a recuperare Lazovic ed è assente anche Doig per un problema fisico. Di seguito l'elenco completo.

Portieri: Montipò, Berardi, Perilli

Difensori: Faraoni, Hien, Ceccherini, Dawidowicz, Depaoli, Cabal, Coppola

Centrocampisti: Terracciano, Abildgaard, Duda, Tameze, Sulemana

Attaccanti: Verdi, Lasagna, Djuric, Braaf, Kallon, Ngonge, Gaich