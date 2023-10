UFFICIALE - Verona-Napoli, biglietti in vendita da lunedì: prezzo e dettagli

Vendita dei tagliandi per i residenti nella Regione Campania esclusivamente per il settore ospiti e solo se in possesso di fidelity card

Fonte: sscnapoli

TuttoNapoli.net

La SSC Napoli informa che i biglietti per il match Hellas Verona - Napoli, in programma sabato 21 ottobre 2023, alle ore 15:00 allo stadio Bentegodi di Verona, saranno in vendita con le seguenti modalità.

Vendita dei tagliandi per i residenti nella Regione Campania esclusivamente per il settore ospiti e solo se in possesso di fidelity card della SSC Napoli, nel rispetto delle limitazioni stabilite dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive (Determinazione N° 50 del 11/10/2023).

Le vendite avverranno presso:

1) Circuito VivaTicket – “Rete di vendita Calcio”

2) On-line tramite il sito www.vivaticket.it

Modalità di acquisto e accesso:

Non saranno rimborsati tagliandi qualora l’intestatario non possa mostrare la documentazione richiesta per l’accesso all’evento, in particolare documento d’identità in corso di validità in originale, biglietto stampato (non in formato digitale su smartphone).

Link per la ricerca dei punti vendita VivaTicket sul territorio nazionale: https://shop.vivaticket.com/ita/ricercapv

Apertura vendita circuito VivaTicket: Lunedì 16/10/2023 ore 10.00.

On line www.vivaticket.it: Lunedì 16/10/2023 ore 10.00.

Chiusura vendita settore ospiti in tutti i circuiti: Venerdì 20/10/2023 ore 19.00.

Prezzi. Settore Ospiti: € 40,00. l prezzi sono comprensivi di prevendita .

Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti.

La SSC Napoli invita i propri tifosi a prendere visione delle informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, i parcheggi ed il regolamento d’uso dello stadio.