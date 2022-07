ULTIM'ORA Sky - Koulibaly non andrà a Dimaro. Giovedì arriva ADL

Nel corso di ‘Calciomercato l’originale’, è intervenuto dal ritiro del Napoli l’inviato Sky, Massimo Ugolini.

Nel corso di ‘Calciomercato l’originale’, è intervenuto dal ritiro del Napoli l’inviato Sky, Massimo Ugolini: “L’arrivo di Kalidou Koulibaly a Dimaro era previsto alle 2 di questa notte, ma da quello che ci giunge il giocatore non arriverà in ritiro. Certa invece la presenza del presidente De Laurentiis da giovedì. Bisognerà aspettare qualche ora per capire se si riaprirà la pista che porta al ritorno di Dries Mertens”.