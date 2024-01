Ultime da Riyad sull'Inter: Bastoni da valutare per la finale, novità su Mkhitaryan

L'Inter lavora sul campo dell'Al Riyadh in vista della finale di Supercoppa in programma domani sera alle 20 ora italiana contro il Napoli

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Inter lavora sul campo dell'Al Riyadh in vista della finale di Supercoppa in programma domani sera alle 20 ora italiana contro il Napoli. In conferenza stampa, nella giornata di oggi, il tecnico Simone Inzaghi ha fatto riferimento ad alcuni giocatori affaticati. Si tratta, secondo quanto raccolto da TMW, di Alessandro Bastoni e Henrikh Mkhitartan, che ieri sono apparsi stanchi dopo l'impegno in semifinale contro la Lazio.

Se Mkhitaryan si sta allenando con il resto del gruppo, discorso diverso per Bastoni. Il difensore centrale ha infatti svolto solo parte dell'allenamento con i compagni, per poi seguire un lavoro differenziato - nelle immagini sulla cyclette - e sarà valutato domani nell'ottica della partita serale. Difficile, comunque, che possa partire titolare. Inzaghi dovrebbe infatti spostare Acerbi nel ruolo di braccetto sinistro, con De Vrij al centro e Pavard sul centrodestra.