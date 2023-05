Ultime dalla Prefettura: gara confermata alle 20.45, ultime su maxi-schermo e rientro

Vertice in prefettura in corso a Napoli fra il presidente Aurelio De Laurentiis, il prefetto Palomba, il questore Giuliano ed i vertici del Comune

Vertice in prefettura in corso a Napoli fra il presidente Aurelio De Laurentiis, il prefetto Palomba, il questore Giuliano ed i vertici del Comune per definire le modalità di svolgimento della festa Scudetto che potrebbe esserci domani sera se la Lazio dovesse perdere col Sassuolo o giovedì dopo la gara di Udine. Proprio dal vertice in questione è emersa la volontà di tutte le parti di mantenere la sfida come da calendario alle 20.45 di giovedì, senza spostamenti. Con la squadra di Spalletti che farà rientro a Napoli solo nella mattinata di venerdì. Restano da valutare ancora alcune questioni, come ad esempio l'apertura del Maradona per la proiezione del match sui maxi schermo.

De Laurentiis lo ha richiesto, il Comitato potrebbe presto dare il proprio ok. Questo il punto de Il Mattino nelle sue pagine web.