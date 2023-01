Ultime di formazione KKN - Scelta a sorpresa a centrocampo e due ballottaggi in difesa

Quale formazione sceglierà Luciano Spalletti per la ripresa del campionato contro l'Inter? Secondo Radio Kiss Kiss Napoli ci sono ancora diversi dubbi.

Quale formazione sceglierà Luciano Spalletti per la ripresa del campionato contro l'Inter? Secondo Radio Kiss Kiss Napoli ci sono ancora diversi dubbi. In difesa ballottaggio tra Mario Rui e Mathias Olivera sulla sinistra, mentre in mezzo c'è una maglia disponibile per uno solo tra Ostigard, Juan Jesus e Rrahmani. In mediana si va - riferisce l'emittente ufficiale - verso l'esclusione di Ndombele, mentre davanti nessun dubbio: Politano-Osimhen-Kvaratskhelia.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia