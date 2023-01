Ultime di formazione Sky - Juan Jesus in vantaggio su Rrahmani, altro dubbio in difesa

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha riferito ai microfoni dell’emittente satellitare le ultime sulle probabili scelte di Luciano Spalletti contro l’Inter

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha riferito ai microfoni dell’emittente satellitare le ultime sulle probabili scelte di Luciano Spalletti contro l’Inter: “La linea difensiva sarà sicuramente a quattro e sarà composta da Di Lorenzo, Kim Min-jae. Le riflessioni riguardano l’altro centrale perchè Rrahmani è guarito, sta abbastanza bene ma non è al 100% e quindi in questo momento Juan Jesus si fa preferire. L’altra riflessione aperta è per il terzino sinistro dato che ogni volta che da quella parte c’erano avversari di gamba e di struttura, Spalletti ha sempre preferito Olivera a Mario Rui.