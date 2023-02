Ultime di formazione, Sky - Spalletti conferma i titolarissimi: scelto il terzo attaccante

Tutti a disposizione per Luciano Spalletti, che potrebbe confermare i "titolarissimi" anche nel match contro l'ultima in classifica

TuttoNapoli.net

Tutti a disposizione per Luciano Spalletti, che potrebbe confermare i "titolarissimi" anche nel match contro l'ultima in classifica. Mario Rui-Olivera in difesa e Zielinski-Elmas a centrocampo come possibili ballottaggi. In attacco Lozano ancora una volta preferito a Politano. Lo riporta Sky.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All: Spalletti