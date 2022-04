Ultime di formazione Sky - Spalletti ha deciso: solo panchina per l'influenzato Rrahmani

Amir Rrahmani ieri non si è allenato a causa di una leggera influenza. Cionostante è stato convocato per la partita con la Fiorentina

Amir Rrahmani ieri non si è allenato a causa di una leggera influenza. Cionostante è stato convocato per la partita con la Fiorentina, ma secondo Sky Sport Luciano Spalletti pare intenzionato a lasciarlo in panchina e lanciare di nuovo Juan Jesus dall'inizio, come con l'Atalanta. Per il resto scelte fatte - riferisce l'emittente satellitare - con Politano e Insigne davanti con Osimhen. Di seguiro le probabili formazioni.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Zanoli, Koulibaly, Juan Jesus, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Amrabat, Duncan; Nico Gonzalez, Cabral, Saponara