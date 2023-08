Ultimi tentativi sul mercato, intanto Garcia riparte dai Campioni: le scelte per il Sassuolo

Fonte: di Antonio Gaito

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

I Campioni d'Italia tornano a casa. Il Napoli questa sera scende in campo al Maradona per sfidare il Sassuolo e dare continuità al successo ottenuto sul campo del Frosinone. Ieri rifinitura proprio a Fuorigrotta, per riprendere evidentemente anche una certa confidenza con lo stadio, voluta chiaramente da Rudi Garcia che dopo le polemiche estive ha tutto il gruppo a disposizione e quindi fa i conti anche con l'abbondanza. Ed il mercato, con diversi casi aperti (su tutti Lozano, ai margini, ma s'è riaperta la trattativa col Psv) ed ancora qualche spiraglio per dei rinforzi, potrebbe aumentare ulteriormente il ventaglio delle scelte.

Tornano Anguissa e Kvaratskhelia

Dopo l'ottimo secondo tempo di Frosinone ed una settimana di allenamenti, il centrocampista partirà titolare questa sera. Sarà regolarmente al suo posto nel terzetto consolidato con Lobotka e Zielinski, quest'ultimo già in discrete condizioni nonostante un'estate particolare con lo stop dovuto all'infortunio "di mercato", come definito da Garcia. Prima stagionale invece per il georgiano, pienamente recuperato, e che ha nel Sassuolo la sua vittima preferita in Serie A.

Due dubbi di formazione

Col ritorno di Kvaratskhelia niente out mancino per Raspadori che stavolta va ad insidiare Politano sull'altra fascia per far parte del tridente col georgiano ed Osimhen. L'altro dubbio riguarda la difesa con Mario Rui che ha ripreso la condizione e se la gioca con Olivera nella linea con Juan Jesus, Rrahmani e Di Lorenzo. Ancora out Natan e panchina inizialmente per Cajuste: Rudi Garcia riparte dalle certezze della vecchia stagione. Dai Campioni d'Italia.