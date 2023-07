Ultimo allenamento a Castel Volturno prima di Dimaro, il report: corsa e lavoro tecnico

Fonte: sscnapoli.it

Mattinata di allenamento per gli azzurri all’SSCN Konami Training Center prima della partenza per Dimaro-Folgarida. II gruppo, dopo una prima parte di lavoro in palestra si è spostata sul campo 1 dove ha svolto una prima fase di esercitazioni tecniche a gruppi e individuali e successivamente lavoro di corsa. Gli azzurri nel primo pomeriggio partiranno per Dimaro-Folgarida dove inizieranno ufficialmente la prima parte di ritiro estivo.