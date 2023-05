Ultimo allenamento prima della partenza: le ultime su Mario Rui e Politano

Il Napoli si è allenato a Castel Volturno prima della partenza per Udine, ecco le ultime sul sito ufficiale

Il Napoli si è allenato a Castel Volturno prima della partenza per Udine, ecco le ultime sul sito ufficiale. Il gruppo ha iniziato la sessione con attivazione e torello. Successivamente la squadra è stata impegnata in esercitazioni su palle inattive e partita a campo ridotto. Politano ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato. Terapie per Mario Rui.