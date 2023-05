Ultras Napoli rilasciati a Varese: scattano denunce e Daspo, la ricostruzione

Ieri alcune centinaia di ultras del Napoli (pare circa 250) sono partiti in direzione Varese per vendicare il ferimento di due tifosi azzurri

Ieri alcune centinaia di ultras del Napoli (pare circa 250) sono partiti in direzione Varese per vendicare il ferimento di due tifosi azzurri da parte di ultras varesini incappucciati, ma l'assalto è stato fermato dalle forze dell'ordine. Ventisei ultras sono stati portati in Questura e ci sono rimasti fino a stamattina per identificazione e perquisizione dei veicoli. Nei confronti dei tifosi identificati è scattata la denuncia per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e sono state avviate le pratiche per il Daspo.

In base a quanto emerso, farebbero parte dei gruppi “Fedayn” e “Secco Vive”. A riportarlo è il portale Prealpina.it.