Un'altra squadra di bassa classifica ferma il Napoli al Maradona: il precedente

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Dopo l'1-1 con Lecce alla 4ª di campionato, un altro pareggio interno al Maradona contro una piccola per il Napoli. Con lo 0-0 contro il Verona, il Napoli per la seconda volta non ha vinto contro una squadra nella parte bassa della classifica in questo campionato, dopo 15 vittorie e un pareggio in queste sfide. A riportarlo è Opta.