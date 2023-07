Un anno fa l’acquisto che ha distrutto il campionato e scatenato l’invidia

Con questo messaggio Aurelio De Laurentiis annunciava un anno fa l’acquisto di Kvicha Kvaratskhelia.

© foto di www.imagephotoagency.it

"Benvenuto Kvicha. Che l'azzurro del mare e del cielo possa essere il colore identitario della tua anima e dei tuoi piedi che devono contribuire a un Napoli sempre più vincente". Con questo messaggio Aurelio De Laurentiis annunciava un anno fa l’acquisto di Kvicha Kvaratskhelia.

Il doppio tweet balzò subito all’occhio perché più particolare ed elaborato rispetto a quelli fatti di solito dal patron azzurro per gli altri acquisti. Il 1º luglio di un anno fa c'è stato l’acquisto che ha devastato il campionato, fatto impazzire i dirigenti di tutte le società di Serie A e scatenato l'invidia delle altre tifoserie e di molti addetti ai lavori. Numeri pazzeschi e anche diversi premi alla sua prima stagione in maglia Napoli: 12 gol e 13 assist in campionato, miglior giocatore della Serie A e miglior giovane della Champions League.