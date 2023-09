Un milione di spettatori nelle prime 3 di campionato: milanesi in testa, il dato sul Napoli

Il Corriere dello Sport si è soffermato anche sui dati relativi all'affluenza dei tifosi nelle prime tre giornate di Serie A.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere dello Sport si è soffermato anche sui dati relativi all'affluenza dei tifosi nelle prime tre giornate di Serie A. In questo inizio di stagione il quotidiano ha rivelato come ben 900 mila persone abbiano assistito alle partite in presenza: nello specifico 308.235 per la prima giornata, 307.361 per la seconda e 313.963 per la terza. Numeri incoraggianti superiori al dato relativo alla passata stagione, quando ai tornelli giunsero in totale 861.607 tifosi. In particolare, 295.860 nel primo turno, 286.338 nel secondo e 279.409 nel terzo.

In testa alla classifica ci sono le due milanesi, che hanno superato i 70mila spettatori nei primi tre turni di campionato. Sul podio figura anche la Roma, con una media spettatori pari a 62mila. Più in basso il Napoli (41.885) la Lazio (40.000) e la Juventus (38.197). E la cifra del milione di spettatori sarà ampiamente superata nel prossimo turno, quando si giocherà non solo Inter-Milan ma anche Juventus-Lazio. E se i numeri resteranno uguali, a fine stagione la Serie A potrebbe concludere con una media di 30.000 spettatori.