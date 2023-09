Uruguay, vittoria per 3-1 sul Cile: l'azzurro Olivera resta in panchina

L'azzurro Mathias Olivera è rimasto in panchina in questa prima gara che apre il cammino di qualificazione e avrà chance di giocare già martedì

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Uruguay ha vinto 3-1 contro il Cile nella notte italiana la gara valida per le qualificazioni mondiali. L'azzurro Mathias Olivera è rimasto in panchina in questa prima gara che apre il cammino di qualificazione e avrà chance di giocare già martedì nella sfida in Ecuador.