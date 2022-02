Venezia-Napoli, le informazioni utili sui trasporti pubblici: al Penzo si va in vaporetto

AVM/Actv informa che, domenica 06 febbraio 2022, in occasione della partita di Lega Serie A del Venezia in casa allo stadio Pier Luigi Penzo contro il Napoli, vengono introdotte le seguenti modifiche ed integrazioni ai servizi di trasporto pubblico:



SERVIZIO AUTOMOBILISTICO URBANO - dalle ore 12:45 alle ore 13:45 tutte le corse delle linee 2, 4L, 6, 6L e 7 in direzione Venezia, prima di raggiungere P. le Roma vengono deviate per il Tronchetto, dove effettuano fermata in corrispondenza dell'imbarcadero Tronchetto Mercato (sospeso in quella fascia oraria al normale servizio di trasporto pubblico della rete navigazione e quindi al transito della linea 2). Programmati anche servizi di rinforzo di linea 11 da Pellestrina per Lido SME.



SERVIZIO DI NAVIGAZIONE - partenze alle ore 13:15 e 13:45 della navetta da Tronchetto Mercato a Sant'Elena A; inoltre le corse di linea 14 in partenza da P. ta Sabbioni delle ore 13:30 e 14:00 effettuano fermata straordinaria a Sant’Elena A. Programmati anche servizi di rinforzo da P. le Roma e Lido SME per Sant'Elena.



A fine partita, in fase di deflusso, viene organizzato un servizio navetta con corse rispettivamente alle ore 17:00 e 17:10 da Sant'Elena A per Tronchetto Mercato da dove partiranno corse del servizio automobilistico urbano di linea 2 (limitata Stazione Ferroviaria di Mestre), 4 (limitata Piazza XXVII Ottobre), 6 (limitata Piazza Sant'Antonio con transito per P. le Roma fermata A8), 7 (limitata Avanti con transito per P. le Roma fermata A8). Programmati anche servizi di rinforzo da Sant'Elena per P. le Roma e Lido SME e, in linea 11, da Lido SME per Pellestrina.



In ottemperanza all’ultimo decreto governativo in materia di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid- la capienza dello stadio è stata ridotta del 50%.



Per la tifoseria ospite organizzata in possesso di regolare biglietto di accesso alla curva ospiti con ticket integrato al servizio di trasporto pubblico, effettuato collegamento diretto PalaExpo (Ferraris Brentelle) - Stadio Pier Luigi Penzo alle ore 12:15 in accordo con le Autorità di Pubblica Sicurezza

- SCARICA LA MAPPA-



Si ricorda altresì che l'impianto di Tronchetto Mercato sarà sospeso al transito della linea 2 dalle ore 12:45 alle ore 13:45 per permettere l’imbarco dei tifosi diretti allo stadio.



Si invita la clientela ad utilizzare i servizi aggiuntivi organizzati per l'accesso allo stadio Pier Luigi Penzo da Tronchetto Mercato al fine di non gravare sul normale servizio di trasporto pubblico.