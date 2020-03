Vergogna ad Angri: rubate mascherine mentre i volontari le distribuivano

I ladri non si fermano nemmeno durante l'emergenza. Mascherine anticontagio sono state trafugate dalle cassette postali mentre i volontari le distribuivano. È accaduto questa mattina in alcuni condomini tra via Badia e via Cervinia dove a partire dalle 8 gli operatori di un'agenzia pubblicitaria hanno cominciato le operazioni di distribuzione a titolo gratuito, per conto del Comune. Complessivamente sono state consegnati 3mila dispositivi, a fronte dei 15mila in programma. Lo riporta l'edizione online de Il Mattino.