Verona-Napoli, Faraoni bestia nera, l'ex Simeone a caccia del tris: statistiche e precedenti

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Il Napoli domani affronterà il Verona nelle delicata trasferta al Bentegodi, la Lega Serie A propone dieci statistiche sul match.

Il Verona ha vinto 13 delle 60 sfide contro il Napoli in Serie A (15N, 32P), solo contro Fiorentina e Cagliari (entrambi 14) gli scaligeri hanno ottenuto più successi nel massimo campionato.

Il Verona ha vinto solo una delle ultime 12 sfide contro il Napoli in Serie A (3N, 8P): successo per 3-1 il 24 gennaio 2021. Tre degli ultimi cinque confronti tra le due formazioni sono però finiti in pareggio, incluso quello della sfida più recente (0-0 lo scorso 15 aprile).

Verona e Napoli non pareggiano un match in casa degli scaligeri in Serie A dal 24 aprile 1988 (1-1 con gol di Maradona e Galia); da allora, in 13 confronti in casa dei gialloblù nel torneo, quattro successi veneti e nove vittorie dei campani.

Dopo due vittorie nelle prime due partite di questo campionato, il Verona ha guadagnato solo due punti nelle successive sei gare, restando a secco di gol ben quattro volte; i gialloblù non registrano una striscia più lunga senza alcun successo in Serie A dal periodo tra settembre 2022 e gennaio 2023 (11 match in quel caso).

Il Napoli ha perso l’ultimo match di campionato contro la Fiorentina e non registra due sconfitte di fila in Serie A dal dicembre 2021 (contro Atalanta e Empoli in quel caso).

Il Napoli ha vinto solo due delle ultime sette trasferte di campionato (4N, 1P), dopo aver ottenuto otto successi fuori casa di fila in Serie A, in un parziale in cui aveva incassato una sola rete in totale.

Il Napoli non ha vinto alcuna delle ultime tre gare di Serie A successive alla sosta per la Nazionale (1N, 2P), dopo che aveva trovato il successo in sei delle sette precedenti (1P); l’ultima volta che i partenopei non hanno ottenuto la vittoria in più incontri di fila di questo tipo nella competizione è stata tra settembre 2014 e settembre 2015 (cinque).

Da una parte il Verona (110) è la squadra che ha commesso più falli in questo campionato, dall’altra nessuna ne conta meno del Napoli (80, al pari di Sassuolo e Frosinone).

Marco Davide Faraoni ha preso parte a quattro reti contro il Napoli in campionato (due gol e due assist), contro nessuna squadra è stato coinvolto in più gol in Serie A (quattro anche contro il Sassuolo – quattro passaggi vincenti in quel caso).

La stagione con più reti all’attivo per Giovanni Simeone in Serie A è stata quella con l’Hellas 2021/22 (17 centri in 35 presenze di campionato): il “Cholito” ha segnato due gol in cinque gare contro il Verona nel massimo torneo, uno con la maglia della Fiorentina (settembre 2017) e uno con quella del Cagliari (giugno 2020).