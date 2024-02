Verona smembrato e disastroso fuori casa: non vince da agosto e 8 ko nelle ultime 10

L’ultima volta in cui ha perso quattro match fuori casa di fila con lo stesso allenatore risale alla serie di otto ko consecutivi tra febbraio e maggio 2018

I numeri esterni del Verona restano disastrosi ed il Napoli dovrà fare attenzione a non permettere l'inversione di tendenza. Dopo avere vinto la prima trasferta di Serie A sotto la guida di Marco Baroni (1-0 vs Empoli, il 19 agosto 2023), l’Hellas Verona - riferisce Opta - è uscito sconfitto in otto delle 10 successive gare esterne nella competizione, incluse le ultime tre. L’ultima volta in cui la squadra scaligera ha perso quattro match fuori casa di fila con lo stesso allenatore risale alla serie di otto ko in trasferta consecutivi tra febbraio e maggio 2018 in Serie A.