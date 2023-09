Verratti all'Al Arabi, non giocherà mai in Serie A? In Italia due sole annate da pro, ma in B

È arrivata la notizia ufficiale, Marco Verratti lascia il Paris Saint-Germain e assieme dà anche l'addio al grande calcio del Vecchio Continente

È arrivata la notizia ufficiale, Marco Verratti lascia il Paris Saint-Germain e assieme dà anche l'addio al grande calcio del Vecchio Continente per rispondere alle multimilionarie sirene arabe, in questo caso del Qatar. Il centrocampista classe 1992 è stato da poco annunciato quale nuovo calciatore dell'Al Arabi, col concreto rischio di non tornare più su determinati palcoscenici e soprattutto col rimpianto di non averlo mai visto giocare in Serie A che si avvicina e si fa sempre più tangibile.

Nella carriera di Verratti, infatti, in Italia ci sono solo due stagioni in Serie B con il Pescara, prima da trequartista sotto la guida di Di Francesco e poi da play sotto l'ala di Zeman, l'uomo che l'ha consacrato e gli ha permesso un salto a dir poco incredibile già allora. Le annate cadette 2010/11 e 2011/12, poi Parigi e un mondo di stelle, milioni e grande sfarzo per oltre un decennio. Un gigantesco scatto dalla provincia che gli ha fatto saltare la Serie A, adesso il Qatar rischia di mettere la pietra tombale su queste prospettive.