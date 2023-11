Verso Euro 2024, come funziona il paracadute dei playoff: l’Italia può rientrarci

Ultimo giro dei gironi di qualificazione per Euro 2024 che si giocherà in Germania dal 14 giugno al 14 luglio.

Ultimo giro dei gironi di qualificazione per Euro 2024 che si giocherà in Germania dal 14 giugno al 14 luglio. Nove squadre già qualificate, la sei giorni europea regalerà altri 12 posti. I restanti 3 saranno determinati dai playoff che si giocheranno a novembre. Proprio su questi spareggi facciamo chiarezza:

Dodici squadre che non sono riuscite a qualificarsi tramite il percorso classico, che verranno suddivise in tre quadrangolari. Si prendono in considerazione le migliori 4 classificate delle prime 3 leghe di UEFA Nations League 2022/23, pertanto l'Italia è già certa del paracadute nel caso non arrivasse la qualificazione tramite il girone. Quadrangolare da sfide secche, per le semifinali giocheranno in casa le prime 2 classificate di ogni Lega con questi incroci: 1ª contro 4ª e 2ª contro 3ª. Le sedi delle finali verranno invece decise dal sorteggio. In caso di parità durante i tempi regolamentari si procederà a giocare 30 minuti supplementari ed eventuali calci di rigore.

Se in una determinata Lega ci saranno meno di quattro squadre disponibili, si attingerà da altre Leghe. Nel concreto la Lega A, quella che rischia di non avere 4 squadre potrebbe essere completata da squadre della Lega D.

Queste le graduatorie, Lega per Lega (in neretto le squadre già certe dell'accesso ai playoff, in corsivo le squadre già qualificate tramite il percorso classico):

Lega A

1. Spagna

2. Croazia

3. Italia

4. Olanda

5. Danimarca

6. Portogallo

7. Belgio

8. Ungheria

9. Svizzera

10. Germania

11. Polonia

12. Francia

13. Austria

14. Repubblica Ceca

15. Inghilterra

16. Galles