Verso Genoa-Napoli, le ultime dai rossoblu: Retegui è già rientrato

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Genoa in campo in vista del Napoli, ecco quanto si apprende dal report ufficiale: "Particolari di gioco. Cura della fase di attacco e di difesa. Al ‘Signorini’ si stanno intensificando le prove per la partita di sabato con il Napoli. Sotto la guida di ‘Gila’ la squadra, con De Winter e Retegui rientrati dalla parentesi in nazionale, ha sostenuto una sessione al mattino introdotta dalla quotidiana parte in palestra. Dragusin e Puscas sono attesi per la seduta di giovedì, mentre anche Vasquez è sulla via del ritorno. Il gruppo sta gradualmente riaccogliendo gli elementi partiti dopo l’incontro con il Torino".