VIDEO - A San Siro arriva il primo ko della capolista: l'Inter batte 1-0 il Napoli, gli highlights

A San Siro l'Inter batte il Napoli 1-0 grazie alla rete di testa di Edin Dzeko.

TuttoNapoli.net

A San Siro l'Inter batte il Napoli 1-0 grazie alla rete di testa di Edin Dzeko. E' il primo ko stagionale per gli azzurri di Luciano Spalletti in campionato. I nerazzurri di Simone Inzaghi rosicchiano così tre punti alla capolista. Di seguito gol e highlights del match (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link da app).