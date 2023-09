VIDEO - Attimi di paura a Taranto: scoppia incendio nel settore ospiti dopo derby col Foggia

Attimi concitati allo stadio "Iacovone" di Taranto al termine del match con il Foggia, terminato con la vittoria del padroni di casa per 2-0. Nel settore Curva Sud, che aveva ospitato i tifosi rossoneri, è scoppiato un incendio. Attimi di paura per l'intenso fumo nero che si è sviluppato. Sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco e le forze dell'ordine con l'impianto che è stato celermente evacuato.

Shockwaves from Italy's Serie C! After a 2-0 defeat to #Taranto, #Foggia fans literally set the stadium ablaze. A fierce example of when passion crosses the line.



