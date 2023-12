VIDEO - Esilarante da Madrid, ad As baciano la statuetta di Osimhen: "Metti il Barça al suo posto!"

Tomas Roncero, caporedattore di As, ha commentato così il sorteggio che ha visto accoppiare Napoli e Barcellona

Tomas Roncero, caporedattore di As, ha commentato così il sorteggio che ha visto accoppiare Napoli e Barcellona: "Osimhen può essere pericoloso, il gran goleador del Napoli, che ha già incontrato il Real Madrid, ma il Real Madrid non è questo Barcellona. Attenzione a Osimhen e Kvaratskhelia.

Una partita in onore di Diego Armando Maradona, come si chiama lo stadio del Napoli, che è il vero miglior giocatore della storia, e non Leo Messi come dicono a Barcellona". Il collega spagnolo, poi, prende una statuetta di Victor Osimhen, dono di un giornalista napoletano, e comincia a parlarci: "Osimhen, campione, mettili al loro posto". Poi la bacia pure: "Osimhen, non sei solo". Di seguito l'imperdibile immagine (a partire dal minuto 1.50).