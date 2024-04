VIDEO - Film Scudetto, il trailer: le prime immagini esclusive da spogliatoi e pullman

A un anno di distanza dalla vittoria del terzo storico scudetto, dal 4 maggio arriva nelle sale italiane "SARÒ CON TE"

A un anno di distanza dalla vittoria del terzo storico scudetto, dal 4 maggio arriva nelle sale italiane "SARÒ CON TE", il film evento diretto da Andrea Bosello e prodotto da Filmauro di Luigi e Aurelio De Laurentiis che celebra la squadra partenopea con una grande festa al cinema per tutti i suoi tifosi.

Da oggi, venerdì 5 aprile, è online il trailer del film (che trovate in calce). Biglietti disponibili in prevendita dal 10 aprile, una data scelta per omaggiare il numero della maglia di Maradona. Elenco sale a breve disponibile su nexodigital.it.