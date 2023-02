VIDEO HD - Il Napoli vendica la Coppa Italia: 3-0 alla Cremonese, gol e highlights

Il Napoli continua la sua corsa irrefrenabile in campionato.

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli continua la sua corsa irrefrenabile in campionato. La squadra di Spalletti liquida al Maradona la Cremonese con un netto 3-0. A segno Kvaratskhelia, Osimhen ed Elmas, che lanciano il Napoli, in attesa del Monday Night di stasera, a +16 sull'Inter. Di seguito gol e highlights del match (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link da app).