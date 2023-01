VIDEO - Il Napoli espugna Marassi: Samp battuta 2-0, gol e highlights

Il Napoli torna alla vittoria battendo 2-0 la Sampdoria a Marassi.

Il Napoli torna alla vittoria battendo 2-0 la Sampdoria a Marassi. Un gol per tempo per gli azzurri, sblocca il match Victor Osimhen al 19'. Nel finale, all'82', arriva il raddoppio dal dischetto con Elmas che spiazza Audero e fissa il punteggio sullo 0-2. Di seguito gol e highlights del match (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link da app).