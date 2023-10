VIDEO - Kvaratskhelia si è sposato! Matrimonio con Nitsa in Georgia: le immagini

Tanti auguri a Khvicha Kvaratskhelia, l'MVP dell'ultimo campionato. La stella del Napoli ha detto di sì alla sua compagna Nitsa e l'ha fatto in Georgia. Alcune immagini del matrimonio religioso sono state pubblicate su Twitter dal giornalista Dachi Tsurtsumia.

It's official now 🇬🇪 pic.twitter.com/oeFdPuz4sl