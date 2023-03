VIDEO - L'editoriale di Chiarello: "Napoli macchina da guerra, ha stracciato campionato! Champions? Milan in difficoltà"

Puntuale al termine di ogni partita l'editoriale di Umberto Chiariello su Canale 21

Puntuale al termine di ogni partita l'editoriale di Umberto Chiariello su Canale 21: "Il terzo gol del Napoli è l'apoteosi, il manifesto del gioco di Spalletti. Dopo il vantaggio il Napoli ha avuto un quarto d'ora difficile. Per il resto è stato sempre e solo grande Napoli. Doppietta per Osimhen, settimo gol in cielo. Kvara ha fatto 12 gol e 10 assist in campionato, 14 e 14 in stagione, qualcosa di straordinario per un esordiente che viene dalla Georgia.