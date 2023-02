VIDEO - L'editoriale di Chiariello: "Si chiude un cerchio e Meret si è preso sua rivincita! Un solo neo..."

Nel suo consueto editoriale per Canale 21 il giornalista Umberto Chiariello ha così commentato la vittoria di Empoli:

Nel suo consueto editoriale per Canale 21 il giornalista Umberto Chiariello ha così commentato la vittoria di Empoli: "In un campo ostico come non mai bella vittoria. Il campo era maledetto. Si chiudeva un cerchio. Da Empoli ad Empoli. Ricordate la topica di Meret. Oggi proprio lui si prende una grande rivincita.

Lui è il titolarissimo, ha preso solo 15 gol grazie non solo alle sue parate o alla difesa ma ad una straordinaria fase difensiva ed è alla quarta gara senza prendere gol, cinque se consideriamo Francoforte. Il Napoli non subisce reti e neanche azioni pericolose. Ultimamente Meret sporca leggermente i guanti. Il Vicario tanto osannato ha fatto una mezza papera e non ha fatto miracoli. Un solo neo, come a Francoforte il Napoli non ha chiuso la partita".