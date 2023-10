VIDEO - Le immagini della rabbia di Leao al Maradona: "Perché mi hai sostituito?"

Come o forse peggio di Olivier Giroud. Rafael Leao non ha per nulla preso bene la sostituzione nei minuti finali di Napoli-Milan.

Come o forse peggio di Olivier Giroud. Rafael Leao non ha per nulla preso bene la sostituzione nei minuti finali di Napoli-Milan, gara conclusa 2-2. Uscito sulla sua fascia al momento del cambio, l'attaccante portoghese ha fatto tutto il giro per chiedere spiegazioni. A nulla sono valsi i tentativi di Aldi, Pobega e Florenzi di placarlo: Leao s'è avvicinato a Pioli e gli ha chiesto ripetutamente il perché della sua decisione, salvo poi esser spedito in panchina dallo stesso tecnico.